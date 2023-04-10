В ВМС Турции поступил первый десантный корабль «Анадолу»

На службу Военно-морских сил Турции поступил первый десантный корабль "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на TRT.

На судно смогут садиться и взлетать с него турецкие штурмовики Hurjet, новейшие беспилотники Bayraktar TB3, а также ударные турецкие Bayraktar TB2 и Bayraktar Kizilelma.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на торжественном мероприятии, у "Анадолу" есть возможности для проведения военных операций в любом уголке мира, он способен "легко перемещаться в кризисные районы". "Анадолу" стал первым национальным судом с возможностями, такие корабли имеют только 12 стран, указал Эрдоган.

Глава государства также отметил, что турецкая оборонная промышленность совершила революцию за последние 20 лет, так как Анкара поставила перед собой цель стать полностью независимой в оборонной промышленности.

Модернизированный БПЛА Bayraktar TB3 предназначен для морской авиации, его спроектировали специально для использования на "Анадолу". По информации турецких СМИ, действиями Bayraktar TB3 можно будет управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.