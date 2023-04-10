Стэнфордский университет отменил требование о вакцинации от COVID

Предписание для студентов и персонала об обязательной вакцинации от COVID-19 как условии работы или учебы отменил с 10 апреля Стэнфордский университет в США, сообщил профессор медицинского факультета этого университета Джей Бхаттачарья в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Профессор привел скриншот полученного им от университета электронного сообщения, в котором сказано, что университет прекращает требовать обязательной вакцинации от COVID-19.

"С 10 апреля университет больше не будет требовать, но продолжит настоятельно рекомендовать вакцинацию и ревакцинацию для научного и технического персонала, аспирантов и студентов", - сказано в сообщении.

Напомним, почти все университеты в США ввели в 2021 году предписания о массовой вакцинации студентов и персонала. Но лишь единицы отменили это предписание на настоящий момент.