Хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным НАТО

Хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Об этом Lenta.ru рассказал лидер группировки Killmilk, уточнивший, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса, причем доля поражения продолжает расти, передает Day.Az.

"Мы уже получили доступ к секретным данным, которые могут быть интересны России. Эта атака стала самой масштабной для нас за последнее время. Можно смело говорить о том, что она приведет к необратимым последствиям и создаст дополнительные сложности для стран НАТО", - констатировал Killmilk.

Говоря о выбранных целях, глава объединения заявил, что их очень много, поскольку перед хакерами стоит задача максимально парализовать системы, инфраструктуру и сеть НАТО. Помимо непосредственно сайта организации, в список страниц, подвергшихся атаке, вошли различные агентства и департаменты из структуры альянса, бесперебойная работа которых жизненно важна для НАТО.

"Строго говоря, под ударом оказалась вся электронная инфраструктура НАТО. От подразделений и ресурсов, занимающихся бизнесом и электронной коммерцией, до штабов управления и тренировочных систем", - заключил Killmilk.