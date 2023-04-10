Украина решила возобновить экспорт электроэнергии в Европу

Украина возобновляет экспортные поставки электроэнергии в Европу, проведен первый за последние полгода аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдову. Об этом в понедельник сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме. Такое решение приняло Минэнерго в пятницу. Компания "Укрэнерго" провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на день поставки 11 апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что в ходе аукциона среди четырех участников распределили 330 из 650 МВт электроэнергии, доступных к пропуску в этом направлении. По данным компании, сегодня состоится еще один аукцион по распределению 80 МВт для экспорта в Польшу, поставка намечена на 12 апреля. Кроме того, согласуется возможность открытия экспорта в Словакию.

7 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал документ, разрешающий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в Европу. По информации Минэнерго, Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд кВт⋅ч.