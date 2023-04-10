JERA и KOGAS договорились о сотрудничестве в газовой сфере

Японская компания JERA и южнокорейская корпорация KOGAS, два крупнейших мировых покупателя сжиженного природного газа (СПГ), договорились о сотрудничестве в газовой сфере. Как сообщила в понедельник JERA, стороны рассмотрят возможность обмена СПГ, кооперации в торговле и оптимизации движения судов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"JERA рада сообщить о заключении меморандума о взаимопонимании с KOGAS относительно сотрудничества в сфере СПГ. В соответствии с ним для обеспечения стабильности поставок СПГ JERA и KOGAS договорились обсудить возможность взаимного сотрудничества, включая обмен СПГ, торговлю, оптимизацию [движения] судов и обмен мнениями по ситуации на рынке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте японской компании.

Ее представители считают, что ситуация вокруг Украины привела к сокращению поставок трубопроводного газа в Европу и неопределенности в отношении глобального энергоснабжения. "JERA и KOGAS будут укреплять свои стратегические отношения и рассматривать возможность разработки схем сотрудничества в отношении предложения и спроса на СПГ, чтобы улучшить стабильное энергоснабжение Японии и Кореи", - добавили в JERA, которая является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.

Одним из факторов осложнения ситуации на рынке СПГ стало резкое сокращение импорта российского трубопроводного газа странами ЕС. Для его замены европейские страны нарастили закупки сжиженного газа, однако предложение на рынке ограничено. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, такая ситуация может сохраняться до 2026 года, когда будет расширено производство СПГ в Катаре.

Ежегодный объем импорта СПГ компанией KOGAS составляет порядка 45 млн тонн, а JERA - около 40 млн тонн. Они занимают первые две строчки в рейтинге компаний по объему закупок сжиженного газа.