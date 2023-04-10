Китай сообщил о намерении продвигать зеленое и низкоуглеродное потребление

Китай будет продвигать зеленое и низкоуглеродное потребление.

Об этом в понедельник на церемонии открытия III Китайской международной выставки потребительских товаров в Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай) заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем всеми силами отстаивать и активно продвигать зеленое и низкоуглеродное потребление", - сказал он. "Зеленое и низкоуглеродное потребление требует не только изменения способа производства, но и образа жизни", - подчеркнул вице-премьер Госсовета КНР.

Как он указал, концепция экологичности и низкоуглеродности становится очень модной в потребительском секторе Китая. По его словам, все больше предпочтения отдается энергосберегающим товарам, мебели из экологически чистых материалов. Он также отметил, что активно развиваются платформы торговли подержанными вещами.

"Защита сектора потребления заключается не в том, чтобы поощрять и пропагандировать чрезмерное потребление, а в содействии здоровому потреблению, противостоянии роскоши и расточительству, стремлении содействовать формированию зеленого, низкоуглеродного, культурного и здорового, в меру экономичного образа жизни", - резюмировал Хэ Лифэн.

III Китайская международная выставка потребительских товаров проходит с 10 по 15 апреля, в ней принимают участие более 3,1 тыс брендов из более 60 стран и регионов мира. Церемония открытия ознаменовала начало деловой программы. Выставочная часть начнет работу во вторник.

Общая площадь экспозиции составляет 120 тыс. кв. м. Почетным гостем в этом году является Италия. В дни проведения выставки ожидается презентация свыше 1 тыс. новых товаров.