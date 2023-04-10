Первый гражданин Турции отправится на МКС

Первый гражданин Турции отправится на Международную космическую станцию (МКС) для проведения научных исследований в ноябре 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым в преддверии празднования Дня космонавтики.

"В 100-летнюю годовщину нашей республики гражданин Турции впервые отправится в космос. Запуск запланирован на ноябрь [этого года], он отправится на МКС и проведет научные исследования", - подчеркнул он.

Йылдырым также выразил уверенность, что "этот важный шаг повысит осведомленность о космосе" среди турецких граждан, а также "проложит путь для будущих разработок".

В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о национальной космической программе, которая включает подготовку космонавтов, а также отправку собственной ракеты на Луну. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка 6 млрд долларов. Законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. Это один из наиболее крупных и амбициозных проектов в современной истории Турции. В мае 2022 года Эрдоган заявил, что Анкара начинает подготовку к отправке своего гражданина на МКС.