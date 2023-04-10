Самолет Ryanair затормозил носом при приземлении в Дублине

Самолет авиакомпании Ryanair проехал носом по взлетно-посадочной полосе аэропорта Дублина из-за поломки переднего шасси. Об этом 10 апреля сообщил телеканал Sky News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, воздушное судно совершало рейс из Ливерпуля в Дублин вечером 9 апреля. Во время приземления произошли неполадки со стойкой переднего шасси, и самолету пришлось опрокинуться на нос.

В аэропорту отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, лишь одному из них понадобилась помощь из-за испытанного шока. Из-за происшествия работа воздушной гавани была временно ограничена.