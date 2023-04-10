В Испании статуя Девы Марии загорелась во время пасхального шествия, пишет Independent. Сообщается, что причиной возгорания стала свеча, упавшая на скульптуру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали двое верующих, пытавшихся потушить огонь голыми руками. Кроме того, пожар спровоцировал панику среди других участников шествия. К счастью, офицеры успели найти огнетушитель до того, как пламя стало неуправляемым.

"Пожар удалось потушить благодаря быстрой реакции членов братства и с помощью огнетушителя, предоставленного патрулем местной полиции", - говорится в заявлении.

После этого шествие было отменено. Пострадавшие прихожане получили всю необходимую медицинскую помощь и сейчас восстанавливаются дома. Организаторы мероприятия добавили, что огонь уничтожил около 80 процентов деревянной статуя Девы Марии, однако ее можно восстановить.