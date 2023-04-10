Военный корабль TCG Anadolu еще больше укрепит позиции Турции в регионе.

Как передает Day.Az в понедельник со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии по случаю передачи на вооружение нового военного корабля TCG Anadolu.

"Этот корабль обладает характеристиками, которые обеспечат возможность проводить при необходимости военные и гуманитарные операции в любой точке мира. Благодаря TCG Anadolu мы станем страной, которая опережает технологии, системы и решения. Мы можем использовать этот корабль в рамках миссий по оказанию помощи при стихийных бедствиях и гуманитарных операций. Наш морской флот - это уникальный проект в мире", - сказал он.

Президент Турции отметил, что TCG Anadolu был построен на турецкой судостроительной верфи Sedef Tuzla Tersanesi в Тузле, Стамбул. В проекте участвовал 131 субподрядчик, в том числе университеты и исследовательские центры. Кораблями такого масштаба в мире располагает флот лишь 12 стран. TCG Anadolu еще больше увеличит мощь турецкого флота. TCG Anadolu способен перебросить силы численностью не менее одного батальона из Эгейского, Средиземного и Черного морей в кризисную зону со своей собственной логистической поддержкой без необходимости внутренней базовой поддержки.

Корабль оснащен системами вооружения, системой боевого управления, электронными боевыми системами, инфракрасной системой поиска и слежения, электрооптической поисковой системой, лазерной системой предупреждения, системой противоторпедной защиты, радарами, системами связи, навигационными системами, системами распределения информации, местными и национальными ресурсами. Его также можно использовать для миссий по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Благодаря своим полностью оснащенным больницам, в том числе операционным помещениям, он может оказывать медицинскую поддержку в операциях по оказанию помощи при стихийных бедствиях, гуманитарной помощи и эвакуации беженцев.

Отметим, что корабль TCG Anadolu имеет длину 231 метр, ширину 32 метра, его грузоподъемность составляет 27 436 тонн. Корабль способен перевозить на своих палубах в общей сложности 94 транспортных средства, в том числе 13 танков, 27 бронированных штурмовых машин-амфибий (ZAHA), 6 бронетранспортеров, 33 различные единицы техники и 15 прицепов.

На летной палубе корабля могут быть размещены 10 вертолетов или 11 боевых дронов, а в ангаре - 19 вертолетов или 30 боевых дронов. Корабль может принять 1223 человека из числа личного состава. На борту также функционируют полноценный госпиталь и 2 операционные.

Строительство этого военного корабля началось с 2015 года. Работа по размещению штурмовых дронов Bayraktar TB3 на борту крупнейшего военного корабля страны завершится в этом году.

"Kızılelma", "Hürjet" и "Bayraktar TB3" смогут приземляться на платформу корабля.