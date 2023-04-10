Правительство Эстонии уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об отставке правительства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно конституции, нынешнее правительство Партии реформ, Социал-демократической партии и "Отечество" уходит в отставку", - заявила она после избрания нового состава парламента. Уходящее в отставку правительство продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Как ожидается, президент Алар Карис поручит Каллас сформировать и новый состав кабинета министров как лидеру Партии реформ, победившей на парламентских выборах 5 марта.