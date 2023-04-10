Теракт в Пакистане

В результате взрыва в городе Кветта провинции Белуджистан Пакистана погибли как минимум четыре человека, двое из которых - сотрудники полиции, 18 - ранены. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные медиа, предположительно, на территории рынка Гандахари взорвался мотоциклет, в котором было помещено взрывное устройство весом 3-4 килограмма. В результате серьезно пострадали два транспортных средства, включая полицейский автомобиль. На место происшествия сразу прибыли пожарные, спасатели и медицинские работники. Учитывая тяжелое состояние некоторых пострадавших, официальные представители структур здравоохранения не исключают увеличения числа погибших.

Осудив нападение, завершившееся гибелью людей, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отметил, что коварные планы террористов будут разоблачены. Ответственность взяла на себя запрещенная Армия освобождения Белуджа.

Почти одновременно с рынком Гандахари на прицел был взят другой автомобиль полиции на дороге Мунир Менгал. В результате пострадали два пешехода.