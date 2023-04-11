В Белом доме нет единой версии об утечке документов Пентагона

Власти США пока не пришли к единой версии о том, как произошла утечка секретных документов.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление сделал координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы пока не пришли к рабочей теории", - сказал он, подчеркнув при этом, что , что некоторые попавшие в Сеть документы были отредактированы.

Речь идет об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона, которые произошли 6 и 8 апреля. В бумагах содержится информация о текущем состоянии украинской армии и планах США и НАТО по укреплению позиций ВСУ, однако этот процесс может затянуться из-за расследования, которое инициировало минобороны Штатов.