Без Турции не было бы зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что без Турции зерновая сделка не была бы реализована.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в понедельник во время выступления в районе Кечиорен в Анкаре.

"Без Турции не было бы договоренностей о зерне. А если бы и были, то сделка не была бы продлена. Во всех договоренностях, включая обмен пленными (между Россией и Украиной - прим. ТАСС), есть посредническая роль Турции. Наша страна сделала себе имя в деле посредничества", - цитирует министра портал T24.

Чавушоглу отметил также, что Турция "за последние 20 лет стала мировой державой" и должна стать еще более сильной в условиях "очень изменившегося мира", в котором есть множество вызовов. При этом министр подчеркнул, что добиться этого можно за счет поддержания стабильности, которая может быть обеспечена тем, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган "оставался бы у власти еще пять лет". Такую ремарку Чавушоглу сделал в связи с намеченными на 14 мая выборами президента и парламента.