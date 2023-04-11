Без Турции не было бы зерновой сделки
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что без Турции зерновая сделка не была бы реализована.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в понедельник во время выступления в районе Кечиорен в Анкаре.

"Без Турции не было бы договоренностей о зерне. А если бы и были, то сделка не была бы продлена. Во всех договоренностях, включая обмен пленными (между Россией и Украиной - прим. ТАСС), есть посредническая роль Турции. Наша страна сделала себе имя в деле посредничества", - цитирует министра портал T24.

Чавушоглу отметил также, что Турция "за последние 20 лет стала мировой державой" и должна стать еще более сильной в условиях "очень изменившегося мира", в котором есть множество вызовов. При этом министр подчеркнул, что добиться этого можно за счет поддержания стабильности, которая может быть обеспечена тем, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган "оставался бы у власти еще пять лет". Такую ремарку Чавушоглу сделал в связи с намеченными на 14 мая выборами президента и парламента. 