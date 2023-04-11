Трамп даст показания в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп на этой неделе вернется в Нью-Йорк, чтобы дать показания по еще одному делу против него.

передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на многочисленные источники.

По их данным, Трамп вернется в Нью-Йорк, чтобы в четверг побывать на еще одном судебном разбирательстве. На этот раз по гражданскому иску, поданному генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс.

Экс-президент должен дать показания по иску, поданному против него, его детей и Trump Organization. Генпрокурор обвиняет Трампа и трех его детей в коммерческом мошенничестве.

Как заявляет Джеймс, компания Трампа вводила в заблуждение инвесторов и налоговые органы, раздувая цены на недвижимость, чтобы получать инвестиции, а потом снижая их, чтобы получать налоговые и кредитные льготы.