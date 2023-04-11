https://news.day.az/world/1554308.html Стоимость биткойна превысила $30 тыс. - впервые с 10 июня 2022 года
Стоимость биткойна превысила $30 тыс. - впервые с 10 июня 2022 года
Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла более чем на 5%, до $30,194 тыс.
Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным на 06:22 (GMT+4) показатель ускорил рост и находился на уровне $30,381 тыс. (+7,30%).
В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.
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