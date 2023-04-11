Стоимость биткойна превысила $30 тыс.

- впервые с 10 июня 2022 года

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла более чем на 5%, до $30,194 тыс.

Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 06:22 (GMT+4) показатель ускорил рост и находился на уровне $30,381 тыс. (+7,30%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $30 тыс. 10 июня 2022 года.