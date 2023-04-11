https://news.day.az/world/1554309.html США проведут учения стратегических ядерных сил
США проведут учения стратегических ядерных сил
Ежегодные учения Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США по проверке готовности ядерных сил Global Thunder 23 начнутся на этой неделе.
Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"СТРАТКОМ начнет ежегодные учения по управлению и контролю ядерных сил Global Thunder 11 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия каких-либо государств. Главной целью учений является оценка повышения готовности ядерных сил и возможностей стратегического сдерживания.
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