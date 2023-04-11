Мощный грохот сотрясает Камчатку, пепел вулкана распространился на 500 км

Пепловое облако от вулкана Шивелуч, извержение которого произошло в ночь на вторник, распространилось на 500 км на северо-запад.

Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Институт вулканологии и сейсмологии Российской Академии Наук.

На Камчатке слышны раскаты от извержения вулкана Шивелуч. "Известия" публикуют видео момента извержения вулкана Шивелуч. Этот природный катаклизм сопровождается оглушительным грохотом.

Спасатели отправились для оказания помощи населению в условиях извержения вулкана.

Напомним, извержение произошло утром 11 апреля. Ему присвоили наивысший, красный, код авиационной опасности.