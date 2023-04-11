Министры финансов и главы Центробанков стран G7 встретятся в Вашингтоне

Министры финансов и главы Центробанков стран G7 проведут встречу в Вашингтоне 12 апреля.

Об этом во вторник журналистам сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я буду председательствовать на встрече глав финансовых ведомств и Центробанков G7, которая пройдет 12 числа", - отметил он. Судзуки пояснил, что переговоры министров и глав ЦБ стран Группы семи пройдут в рамках встречи глав финансовых ведомств и глав Центробанков G20, которая пройдет под председательством Индии в Вашингтоне 12-13 апреля.