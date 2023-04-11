https://news.day.az/world/1554316.html В Турции отложили запуск первого наблюдательного спутника
В Турции отложили запуск первого наблюдательного спутника
Намеченный на вторник запуск первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложен. Об этом говорится в сообщении Совета Турции по научно-техническим исследованиям в Twitter. Причины переноса не уточняются, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Операция по запуску спутника IMECE после сообщения компании SpaceX о невозможности его проведения сегодня отложена. Точная дата и время запуска, перенесенного пока на один день, будут сообщены дополнительно", - говорится в сообщении.
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