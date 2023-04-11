Последствия мощнейшего извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Толстый слой пепла покрыл улицы населенных пунктов, находящихся неподалеку от камчатского вулкана Шивелуч. Кадры последствий мощнейшего извержения показал региональный филиал Федерального исследовательского центра "Геофизическая служба РАН".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на ролике из поселка Ключи видно, что машины и тротуары буквально утонули в копоти. И, несмотря на то, что на момент съемки было 9 часов утра, небо закрыло черными пепловыми тучами. А после извержения в поселке начался снегопад.

"Поселок Ключи. 9 (часов) утра", - написал филиал в своем Telegram-канале.

Напомним, что извержение произошло утром 11 апреля. Вулкану присвоили наивысший, красный, код авиационной опасности.

Также специалисты предположили, что потоки лавы могут пройти расстояние до 20 километров и перерезать трассу Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск.