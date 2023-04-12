BBC потребовала от Twitter снять маркировку о финансировании ее государством

Вещательная корпорация BBC возмущена маркировкой своего аккаунта в Twitter. Ее страница отмечена как "финансируемое государством СМИ". Аккаунт с 2,2 млн подписчиков "украсили" значком с трибуной. Теперь вещатель требует от Twitter снять маркировку о госфинансировании, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Корпорация позиционирует себя как независимое средство массовой информации. Главным акционером BBC указала британскую общественность. Компания живет за счет сборов со всех владельцев телевизоров в королевстве. Цветная картинка обходится каждому британцу в £159, или $200, в год. Платить должны даже слепые, для них действует скидка 50%. Таким образом корпорация ежегодно получает около £3,8 млрд - или около 70% ее бюджета.