Пекин накрыла пылевая буря

Сильнейшая пылевая буря произошла в понедельник вечером в центре Пекина и в большинстве северных районов страны. Средняя концентрация мелких твердых частиц PM2,5 ("Пи-эм 2,5", основной источник смога) в столице превысила 300 мкг на 1 куб. м воздуха. Об этом сообщило муниципальное метеорологическое бюро. Что касается содержания в воздухе более крупных песчинок PM10, то здесь показатели достигли 1 000 мкг и более на 1 куб. м. Такие показатели обозначаются на схемах коричневым цветом - последним в палитре из шести цветов (зеленый, желтый, оранжевый, красный. фиолетовый и коричневый), отражающих запыленность атмосферы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Такие уровни содержания пыли и песка в атмосфере считаются "опасными для здоровья" всего населения. Горожанам и жителям пригородных уездов рекомендовано не покидать без необходимости своих домов и не открывать окна.

Как считают экологи, песчинки несет на Пекин сильный ветер с пустыни Гоби. Однако синоптики обнадеживают: во вторник воздух станет значительно чище.