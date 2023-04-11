Сход лавины во французских Альпах: найдены все шестеро погибших

Найдены тела шестерых погибших, поисковая операция завершена, все жертвы идентифицированы. Об этом сообщил префект департамента Верхняя Савойя со ссылкой на прокуратуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, число жертв схода лавины в массиве Монблан увеличилось до пяти. Тело ещё одного погибшего было извлечено экстренными службами в воскресенье вечером, об этом сообщили в мэрии курорта Ле-Контамин-Монжуа.

Ранее были обнаружены останки двух горных гидов и двух туристов. По информации префектуры департамента Верхняя Савойя, восемь человек, оказавшихся в зоне бедствия, не пострадали, ещё одному потребовалась медицинская помощь.

Видео со сходом лавины было показано в твиттер-аккаунте коммуны Ле-Контамин-Монжуа.

В воскресенье около полудня снежный поток шириной в полкилометра прошёл 1600 метров. Французские СМИ называют инцидент самым смертоносным в нынешнем сезоне.

Причины схода лавины расследуются, местные власти отмечают, что на пасхальные выходные пришлось резкое повышение температур.