Многотысячный марш еврейских поселенцев

Тысячи израильтян приняли участие в марше протеста по направлению к бывшему еврейскому поселению Эвьятар на Западном берегу Иордана. Два года назад форпост был признан незаконным и расселён. Теперь же участники протестов настаивают на его легализации и возвращении поселенцев.

Израильские СМИ считают марш отражением курса действующего израильского правительства, которое называют "самым правым в истории". В шествии приняли участие семь министров кабинета и депутаты Кнессета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, участников акции на всём протяжении маршрута охраняли тысячи солдат и полицейских. Обстановка в регионе остаётся очень напряжённой.

В понедельник израильские солдаты застрелили палестинского подростка во время операции в Иреихоне.

Ситуация накалилась после конфликта на Храмовой горе на прошлой неделе. Тогда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса, в результате чего были задержаны сотни человек, десятки пострадали.

Израильские правоохранительные органы объяснили свои действия тем, что необходимо было обеспечить безопасность в то время, когда и мусульмане, и иудеи отмечают религиозные праздники, а в мечети забаррикадировали радикалы.

Новых действий в районе мечети израильтяне больше не предпринимали, но в Иерусалиме значительно усилены меры безопасности. В Старом городе разместились 2000 солдат и полицейских.