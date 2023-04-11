https://news.day.az/world/1554350.html Автобус с 76 пассажирами упал в реку в Перу - ВИДЕО
Автобус с 76 пассажирами упал в реку в Перу - ВИДЕО
Междугородний автобус, следовавший по маршруту Уануко - Лима в Перу, попал в ДТП и упал в реку. Об этом сообщает Republica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком. В аварии погибли 10 человек, еще 25 получили ранения и были доставлены в больницу. Всего в салоне автобуса находилось 76 пассажиров.
По данным издания, предварительно установлено, что виновником аварии является водитель грузовика.
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