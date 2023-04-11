Пентагон оправдался за утечку секретных документов

США попытались наладить отношения со своими союзниками после утечки документов Пентагона. Об этом сообщает британская газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По сведениям издания, во вторник, 11 апреля, по инициативе Вашингтона состоялся разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и его южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. В разговоре глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что "намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея, а также намерен полностью сотрудничать по этому вопросу".