Китай готов вернуть отношения с Австралией в «правильное русло»

Китай готов работать с Австралией, чтобы вернуть отношения между двумя странами "в правильное русло".

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской народной республики (КНР) Ван Вэньбин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Так в Пекине прокомментировали новость о том, что Австралия и Китай достигли соглашения об урегулировании своего спора по поводу импорта ячменя.