https://news.day.az/world/1554410.html Китай готов вернуть отношения с Австралией в «правильное русло»
Китай готов вернуть отношения с Австралией в «правильное русло»
Китай готов работать с Австралией, чтобы вернуть отношения между двумя странами "в правильное русло".
Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китайской народной республики (КНР) Ван Вэньбин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Так в Пекине прокомментировали новость о том, что Австралия и Китай достигли соглашения об урегулировании своего спора по поводу импорта ячменя.
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