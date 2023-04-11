https://news.day.az/world/1554412.html В Ирландии вспыхнули протесты из-за визита Джо Байдена - ВИДЕО
В Ирландии вспыхнули протесты из-за визита Джо Байдена - ВИДЕО
Буквально огненный прием сегодня ожидает Джо Байдена в Ирландии. Президент США должен приехать туда с официальным визитом. Но жители страны уже показали, что не особо ждут американского лидера.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в некоторых городах уже вспыхнули беспорядки. Манифестанты забросали полицейский автомобиль бутылками с зажигательной семью.
Сообщается, что погромы учинили местные радикалы - сторонники республиканских политических сил.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре