Более 150 пабов закрылись в Англии и Уэльсе за первые три месяца 2023 года, причинами собственники назвали рост цен на электричество, продукты питания и снижение количества гостей из-за удорожания жизни, сообщает 11 апреля на своем сайте газета The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как показал анализ официальных правительственных данных, проведенный аналитической фирмой по коммерческой недвижимости Altus Group, общее количество пабов в Англии и Уэльсе, включая пустующие и предлагаемые к сдаче, снизилось до 39 634 в конце I квартала. На конец 2022 года в Англии и Уэльсе работали 39 787 пабов.

Таким образом, ежемесячно закрывался 51 паб, тогда как годом ранее - 32 паба.

В целом количество пабов, сносимых или меняющих назначение, увеличилось почти на 60% в начале года, так как по сфере ударили огромные счета за электроэнергию. Британская ассоциация пива и пабов уже предупредила, что средний счет за электроэнергию для паба с апреля вырастет на £18,4 тыс. ($22,8 тыс.) в год.