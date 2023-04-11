Грузовик с отравленной почвой перевернулся в Огайо

Экологическая авария произошла в американском Огайо. Там перевернулся грузовик, который вез 18 тонн отравленной почвы. Землю вырыли в районе крушения поезда - того самого, который перевозил тысячи литров опасных химикатов и сошел с рельсов в районе города Восточная Палестина.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, водитель грузовика отвлекся и потерял управление. Место аварии оцепили - там работают спасатели и экологи, которым, к слову, в штате Огайо в последнее время совсем не везет - недавно семь экспертов, которые изучали последствия крушения поезда, слегли с отравлением неизвестного типа.

Расследование катастрофы идет непросто. Например, ранее пять американских экологов, которые вылетели на место трагедии, погибли в загадочной авиакатастрофе.

Активисты заявили о том, что американские СМИ замалчивают экологическую катастрофу после крушения поезда с ядовитыми веществами в Огайо.