В Китае приняли план вакцинации населения от коронавируса

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР обнародовал план вакцинации населения от коронавируса, охватывающий, в частности, детей и подростков. Об этом сообщает во вторник телеканал CGTN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что план "направлен на повышение уровня иммунитета определенных групп и дальнейшее снижение рисков тяжелой инфекции и смерти от вируса".

Запланированные меры охватывают детей и подростков в возрасте от 3-х до 17 лет, которые не были инфицированы и не были полностью вакцинированы против COVID-19, а также взрослых, которые не были инфицированы и не получали повторных прививок, и людей, которые были инфицированы, но не прошли полный курс вакцинации.

"Неинфицированные взрослые старше 18 лет могут получить первые повторные прививки через три месяца после полной вакцинации", - отмечается в документе. Такой же срок предусмотрен для тех, кто был инфицирован COVID-19, но не прошел полную вакцинацию.