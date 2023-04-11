В Австралии отреагировали на утечку разведданных США

Утечка разведданных США в связи с публикацией в сети документов Пентагона является серьезным инцидентом. С таким комментарием выступил глава Минобороны Австралии Ангус Кемпбелл, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вопрос обеспечения безопасности информации имеет решающее значение", - сказал он, подчеркнув, что это особенно необходимо для поддержания доверительных отношений между "союзниками и партнерами", с которыми Австралия рассчитывает "углублять свое взаимодействие".

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту в Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.