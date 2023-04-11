Умер 102-летний карикатурист Аль Джаффи

Карикатурист журнала Mad Аль Джаффи умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на внучку покойного, передает Day.Az.

Как рассказала внучка, Джаффи скончался в одной из клиник Нью-Йорка от полиорганной недостаточности.

Карикатурист ушел на пенсию в возрасте 99 лет и попал в книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру в рисовании карикатур. Он вел несколько рубрик журнала Mad и изобрел технологию складывания, когда сложенный вдвое лист с иллюстрацией показывает другую картинку.

За полвека с апреля 1964 года по апрель 2013 года вышел только один выпуск Mad, не содержащий новых рисунков Джаффи.