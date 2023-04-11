https://news.day.az/world/1554477.html Умер 102-летний карикатурист Аль Джаффи
Умер 102-летний карикатурист Аль Джаффи
Карикатурист журнала Mad Аль Джаффи умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на внучку покойного, передает Day.Az.
Как рассказала внучка, Джаффи скончался в одной из клиник Нью-Йорка от полиорганной недостаточности.
Карикатурист ушел на пенсию в возрасте 99 лет и попал в книгу рекордов Гиннесса за самую долгую карьеру в рисовании карикатур. Он вел несколько рубрик журнала Mad и изобрел технологию складывания, когда сложенный вдвое лист с иллюстрацией показывает другую картинку.
За полвека с апреля 1964 года по апрель 2013 года вышел только один выпуск Mad, не содержащий новых рисунков Джаффи.
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