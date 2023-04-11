Утечку секретных документов Пентагона могли начать геймеры

Утечка секретных документов Пентагона могла начаться в чате геймеров на платформе Discord, сообщает Associated Press News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что во время дискуссии геймеры затронули тему украинского конфликта. По словам одного из участников чата, неизвестный пользователь поделился якобы засекреченными документами, сначала изложив их своими словами, после чего он прислал непосредственно текстовые файлы.

По всей видимости, эти сообщения оставались незамеченными за пределами чата до нескольких недель, пока их не стали широко распространять в социальных сетях, после чего они попали в поле зрения крупных новостных изданий. Впоследствии эти утечки встревожили американских чиновников и вызвали расследование Министерства юстиции США.

Об утечке секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. В файлах содержалась информация о скором исчерпании систем противовоздушной обороны в распоряжении Украины, а также о шпионаже за международными политиками со стороны США.