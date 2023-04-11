ООН просит сотрудников в Афганистане оставаться дома

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане попросила афганских сотрудников оставаться дома и не приходить на работу после того, как талибы запретили женщинам работать в этой организации. Об этом сообщает Reuters. Не приходить на работу сотрудников ООН попросили до 5 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе ООН заявила, что "Талибан" запретил афганским женщинам работать в этой глобальной организации. Талибы не прокомментировали приказ. Запрет не распространяется на иностранок, работающих под эгидой ООН в Афганистане, однако он значительно осложняет деятельность организации в этой стране.