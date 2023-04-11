Сильный лесной пожар в Южной Корее

На восточном побережье Южной Кореи эвакуировали несколько сотен людей из-за сильного лесного пожара. По меньшей мере, один человек погиб, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пожар начался в центральной части города Каннын утром во вторник, 11 апреля. Вскоре более 550 человек были эвакуированы в безопасные объекты - школу и ледовую арену. В тушении возгорания принимали участие около трех тысяч пожарных. Огонь уничтожил около 70 домов.

Пламя охватило более 380 гектаров, огонь был вызван сильным ветром, из-за которого было отменено движение пассажирских поездов. Что касается жертв, то, по данным официальных лиц, 70-летний мужчина был найден мертвым в сгоревшем доме. Еще один житель и двое пожарных получили ожоги.