В Италии могут объявить режим ЧС

Власти Италии не исключают объявления чрезвычайной ситуации в связи с миграционной проблемой. Об этом во вторник сообщил министр по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это очень вероятно, - сказал он в эфире Radio 1. - Мы говорим о явлении, которое никогда не наблюдалось в прошлом. Сицилия, Лампедуза, Калабрия, Апулия не могут справиться с этой чрезвычайной ситуацией в одиночку. Необходимо прибегнуть к исключительным мерам".

Как сообщает телеканал Rai News 24, в период с 7 по 10 апреля около 3 тыс. человек были спасены в ходе операций в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии. По информации СМИ, миграционная проблема будет обсуждаться во время заседания Совмина Италии во вторник. Власти республики неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.

9 марта правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет тюремного заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Тема миграции вновь обострилась в связи с последней трагедией у берегов итальянской южной области Калабрия. В результате крушения судна 26 февраля погибли не менее 90 человек.