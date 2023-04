Крупнейшая в Китае солнечная электростанция достигла рекордной мощности

330 млн киловатт-часов электроэнергии выработала за 12 месяцев крупнейшая в Китае солнечная тепловая электростанция, расположенная в автономном районе Внутренняя Монголия, 11 апреля сообщает Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Спроектированный и построенный China Shipbuilding New Power Co. Ltd. проект по производству и хранению солнечной тепловой энергии мощностью 100 мегаватт в Ураде Миддл Баннер прошел национальную приемочную экспертизу в октябре 2021 года.

Чжу Шэнго, генеральный директор электростанции, сказал, что в первом квартале этого года компания устранила техническую проблему. В результате выработка электроэнергии увеличилась на 19,5 млн киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В настоящее время электростанция работает круглосуточно и на полную мощность и способна обеспечить ежедневную потребность в электроэнергии 300 000 домохозяйств.