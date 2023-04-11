Правительство Германии повысит дорожные сборы

Дорожные сборы в Германии в следующем году будут увеличены, к такому решению пришло коалиционное правительство ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Сообщается, что дорожные сборы увеличатся почти вдове. Полученные деньги пойдут на финансирование железнодорожного транспорта. Дорожные сборы для грузовиков, например, в 2024 году поднимутся в Германии на 200 евро за тонну CO₂.

Логистические компании предупреждают, что платить в итоге придется потребителям. Повышение дорожных сборов приведет к росту цен на все транспортируемые товары.

"Расходы на оплату проезда за выбросы CO₂ очень быстро скажутся на розничной торговле и дойдут до конечного потребителя, то есть до всех нас, и будут продолжать подпитывать инфляцию", - пояснил представитель Федеральной ассоциации автомобильных перевозок Дирк Энгельхардт агентству dpa.

Исследование, проведенное специалистами телеканала ARD под названием "ARD Germany Trend", показало, что увеличение платы за проезд грузовиков поддерживают в Германии 43%, отвергают увеличение платы 45% респондентов.