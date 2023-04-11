Мировые цены на сахар рекордно выросли

Стоимость фьючерсов на белый сахар на лондонской бирже выросла на 4,7 процента, до 705,5 доллара за тонну. Это максимальный уровень с 2011 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Цены на этот товар показали рекордный рост более чем за десять лет из-за снижающихся поставок из Индии, Бразилии, Пакистана и Таиланда. Из-за подорожания нефти индийские заводы могут направить больше тростникового сырья на производство этанола, сообщает Bloomberg. Также из-за внутреннего роста цен Нью-Дели может пойти на ограничение экспорта в этом сезоне.

Поставки из Бразилии сокращаются из-за скачка цен на бензин в стране, который также вынудил потребителей перейти на биотопливо и этанол. В результате значительная часть сахарного тростника идет на производство именно этих товаров, а предложение для пищевой промышленности сокращается.

По словам аналитика консалтинговой компании Agriturismo Франсуа Тори, растущие цены на сахар увеличивают расходы на производство кондитерских изделий и выпечки, которые и без того подорожали из-за возросших трат на энергию, топливо и рабочую силу. Так, в Великобритании уже ощутили подорожание сладостей и напитков.