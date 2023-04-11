Повредившему Испанскую лестницу в Риме туристу грозит тюрьма

Туристу из Саудовской Аравии, повредившему Испанскую лестницу (Тринита деи Монти) в Риме в ночь на 11 мая 2022 года, было предъявлено обвинение. Мужчине грозит от двух до пяти лет тюрьмы, сообщила 11 апреля на своем сайте газета il Tirreno, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Прокуратура Рима обвинила 38-летнего туриста в "умышленном уничтожении, порчи, загрязнении и незаконном использовании культурных ценностей". Преступления по данной статье наказывается лишением свободы от двух до пяти лет тюрьмы.

Повреждение лестницы попало в объективы видеокамер. На арендованной машине Maserati Levante турист проехал по лестнице Тринита-деи-Монти, повредив ступени. Затем он, также за рулем автомобиля, заехал обратно.

Ущерб от действий туриста власти Рима оценили почти в € 50 тысяч. Суд начнется в январе 2025 года.

Лестница, построенная по заказу Папы Римского Бенедикта XIII и открытая в 1725 году, завершила архитектурный облик площади Испании итальянской столицы. Более 130 ступеней лестницы ведут к Церкви Святой Троицы. Она была построена построена на вершине холма Пинчо примерно на 140 лет раньше

Фонтан в стиле барокко, расположенный у основания лестницы, построили с участием знаменитых архитекторов и скульпторов в 1629 году.