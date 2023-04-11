Датская королева Маргрете II не приедет на коронацию Карла III

Королева Дании Маргрете II не посетит коронацию британского короля Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве, поскольку она все еще восстанавливается после перенесенной операции на спине. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на ТАСС.

22 февраля Маргрете II была сделана операция. Ожидается, что она приступит вновь к выполнению обязанностей в ее день рождения 16 апреля, когда ей исполнится 83 года.

Вместо датской королевы на коронации Карла III будет присутствовать наследный принц Фредерик с супругой.

Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году. Путь от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства, где Карл III будет коронован в присутствии 2 тыс. гостей, глава государства и его супруга Камилла проделают в современном экипаже. Он уже использовался Елизаветой II для поездки в парламент для выступления с тронной речью в 2014 году.