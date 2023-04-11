МВФ не исключает новой фазы энергокризиса в Европе

Эскалация конфликта в Украине может спровоцировать новый энергетический кризис в Европе и повысить риски продовольственной безопасности в странах с низким уровнем дохода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет МВФ.

"Эскалация военной операции России в Украине, продолжающейся второй год, может привести к новому энергетическому кризису в Европе и усилить негативные последствия в плане продовольственной безопасности в странах с низким уровнем дохода", - говорится в отчете.

Отмечено, что угроза газового кризиса в Европе зимой 2022-2023 года была предотвращена благодаря импорту сжиженного природного газа (СПГ), низкому спросу и умеренной зиме, но риски существенного роста цен в будущем сохраняются.