В Испании изъяли пять подделок известных произведений

Пять подделок, которые мошенники выдавали за произведения Франсиско Гойи и Диего Веласкеса, изъяла полиция Валенсии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Всего за пять подделок Гойи и Веласкеса злоумышленники пытались выручить €76 млн евро. Под следствием находятся четыре человека, пытавшиеся продать картины с помощью поддельных документов.

Расследование продолжалось с начала 2023 года.