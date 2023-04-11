https://news.day.az/world/1554601.html В Испании изъяли пять подделок известных произведений
В Испании изъяли пять подделок известных произведений
Пять подделок, которые мошенники выдавали за произведения Франсиско Гойи и Диего Веласкеса, изъяла полиция Валенсии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Всего за пять подделок Гойи и Веласкеса злоумышленники пытались выручить €76 млн евро. Под следствием находятся четыре человека, пытавшиеся продать картины с помощью поддельных документов.
Расследование продолжалось с начала 2023 года.
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