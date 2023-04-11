Cенаторы США могут провести секретный брифинг

Американские сенаторы запросили секретный брифинг, требующийся для обсуждения утечки секретных документов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает канал Fox News со ссылкой на сенатора-демократа Чака Шумера.

Планируется проинформировать о ситуации с утечкой секретных документов весь состав верхней палаты американского конгресса.

"Дата проведения брифинга пока не назначена", - уточняется в сообщении.

До этого Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал утечку секретных документов Пентагона "достаточно интересной". По мнению представителя Кремля, уже неоднократно всплывала и вызывала скандалы информация о том, что США следят за главами разных государств.