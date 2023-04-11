В Китае зафиксирована первая в истории человеческая смерть от птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что женщина из Китая, у которой недавно был диагностирован положительный результат на птичий грипп H3N8, скончалась, что стало первой зарегистрированной человеческой смертью от этого подтипа вируса. Об этом пишет Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О заражении 56-летней женщины из города Чжуншань 26 марта проинформировал Центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун.

По информации ВОЗ, пациентку госпитализировали с тяжелой пневмонией, у нее также был ряд хронических заболеваний.

"Случай был обнаружен с помощью систем эпиднадзора за тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ)", - говорится в сообщении ВОЗ. "На момент сообщения ни у кого из близких контактов заболевшего не развилась инфекция или симптомы заболевания".

Известно, что женщина контактировала с живой птицей на рынке до того, как заболела, и образцы окружающей среды, взятые с рынка, оказались положительными на птичий грипп H3. Пробы, взятые у нее дома, оказались отрицательными.

Впервые H3N8 был обнаружен в апреле 2022 года в Китае у ребенка, контактировавшего с курами и дикими утками. Также заразились домашние животные семьи. В мае прошлого года заразился еще один ребенок.

Новый случай в Китае является лишь третьим подтвержденным случаем у людей и первым у взрослого.