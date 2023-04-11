В США считают позитивными перспективы мировой экономики

В мировой экономике наблюдаются положительные изменения, но риски, в частности, связанные с конфликтом на Украине, сохраняются. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим снижение прогнозов в отношении инфляции и самой инфляции в некоторых частях мира. Цены на сырьевые товары опустились, проблемы с цепочками поставок решаются. Мировая финансовая система оказалась достаточно устойчивой. <...> Так что я не стала бы усердствовать с негативом в отношении мировой экономики", - сказала она, комментируя опубликованный во вторник доклад МВФ о перспективах развития мировой экономики.

По словам Йеллен, ряд развивающихся стран и государств с низким уровнем дохода демонстрируют устойчивый рост, создав резервы и приняв решительные макроэкономические меры.

Несмотря на призыв "к более позитивному подходу", Йеллен признала, что "риски сохраняются". По словам министра, существенная часть из них связана с конфликтом в Украине.