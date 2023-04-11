Макрона назвали "президентом насилия и лицемерия"

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС в Институте Nexus в Гааге сорвали протестующие. Об этом cообщает Day.Az со ссылкой на BFMTV.

Президенту Франции скандировали фразы "Где она, французская демократия?", "Климатическая конвенция не соблюдается!", "У вас миллионы манифестантов на улицах!". Кроме этого, протестующие развернули растяжку со словами "Президент насилия и лицемерия". В зале начали поддерживать активистов. Позже к ним подошла охрана.

Лидер Франции заявил, что сможет ответить на все вопросы, заявив, что "демократия - это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления".