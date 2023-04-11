Эрдоган о перспективах мира в Украине

Человечество переживает критический период изменения баланса сил. На фоне масштабных геополитических преобразований и рисков, Турция обязана быть сильной и сплоченной. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития во вторник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Концепция "Столетие Турции" важна не только для самого турецкого народа, но и для всех друзей Турции в исламском и тюркском мире: от Балкан до Кавказа, от Азии до Африки. Потому, что Турция - намного больше, чем 780 тыс. кв. км. территории и 85 млн граждан. Каждый друг нашей страны в мире - часть большой Турции!", - подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, пандемия коронавируса продемонстрировала миру уязвимость системы здравоохранения и государственного управления, углубила противоречия и проблемы. Кризисная ситуация усугубилась на фоне войны в Украине.

Эрдоган отметил, что благодаря усилиям Турции и активным контактам с РФ и Украиной, перспективы мира все еще остаются в повестке дня. "Благодаря активным усилиям Анкары, удается добиться конкретных продвижений. Наглядным свидетельством тому являются обмен пленными и "Зерновая сделка"", - добавил президент.

Политик заявил далее, что Турция продолжает эффективную дипломатию, что позволяет добиться реальных результатов на многих площадках.

Политик подчеркнул, что каждый новый шаг на пути к сильной Турции, давался с большим трудом. "Мы показали миру, что являемся фактором, который при необходимости меняет ситуацию на местах. Примеров тому очень много: от Восточного Средиземноморья до ситуации у южных границ Турции, от Черного моря до Кавказа", - перечислил Эрдоган.

Глава государства привлек внимание к достижениям последних десятилетий, в том числе в сферах оборонного комплекса, транспорта и инфраструктуры.

"Современная Турция сама производит отечественные самолеты и автомобили. Буквально накануне был введен в строй флагман ВМС Турции - десантный корабль TCG Anadolu, на борту которого дислоцируются опять же турецкие беспилотные аппараты Kızılelma и Bayraktar TB-3. Всего этого удалось добиться, сломав стереотипы, заставив по-иному воспринимать Турцию. Главная революция, которую нам удалось совершить, свершилась в умах людей", - подчеркнул он.

Президент Турции отметил, что призыв Анкары к реформированию структуры ООН, находит все больший отклик в мире. "Все больше стран, повторяют: "Мир - больше 5" [постоянных членов СБ ООН - прим. "Анадолу]", - сказал политик.

"Благодаря инициативам Анкары была реализована стратегическая инициатива создания Организации тюркских государств. Мы стремимся усилить солидарность в исламском мире, не спрашивая на то разрешений из-за рубежа. Наш диалог с Западным миром основан на твердой решимости к отстаиванию прав и интересов нашей страны. Мы продолжим курс на экономическое благополучие Турции путем роста инвестиций, увеличения рабочих мест, наращивания производства и экспорта, снижения внешнеторгового дефицита", - указал президент.

Президент Турции отметил, что благодаря темпам роста ВВП, в ближайшие пять лет в Турции откроется 6 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 7%. "В ближайшие годы планируем сохранить темпы роста экономики на уровне 5,5% годовых, что позволит довести ВВП Турции сначала до $1,5 трлн, а в перспективе и до $2 трлн. ВВП на душу населения в Турции достигнет $16 тыс., и это также не предел", - пообещал президент.